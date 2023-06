Silvio Berlusconi: Di Segni (Ucei), “vicina al mondo ebraico, grande amico d’Israele”

“Le Comunità ebraiche tutte esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, leader politico e personalità che ha segnato la storia del nostro Paese”, scrive in una nota diffusa oggi la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni. “Lo ricordiamo – aggiunge – come una figura vicina al mondo ebraico, riconoscendo il contributo offerto allo sviluppo del Paese e sostenendo il rapporto con le sue istituzioni. Grande amico d’Israele, sempre impegnato a difenderne, assieme al suo partito, il diritto ad esistere, a difendersi e a progredire in pace e prosperità. Ai suoi familiari e stretti collaboratori la nostra più sentita vicinanza”.