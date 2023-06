Spagna: Madrid, l’arcivescovo eletto Cobo Cano inizierà il ministero episcopale l’8 luglio con una celebrazione nella cattedrale dell’Almudena

Mons. José Cobo Cano è stato nominato oggi da Papa Francesco nuovo arcivescovo di Madrid, trasferendolo dalla sede titolare di Beatia e dall’ufficio di ausiliare di Madrid. La celebrazione per l’inizio del ministero si svolgerà l’8 luglio, alle 11, nella cattedrale di Santa María la Real de la Almudena. Fino ad allora il card. Carlos Osoro Serra sarà amministratore apostolico di Madrid.

In occasione della sua nomina, mons. José Cobo ha indirizzato una lettera ai fedeli della diocesi in cui afferma di accogliere il nuovo ministero “con vertigine e stupore” e chiede “di appoggiarsi alla grandezza della fede che abbiamo ricevuto”. Ha anche detto di sentirsi “grato” per i pastori che lo hanno preceduto nel ministero e guarda al futuro “con fiducia, sostenuto da voi (sacerdoti, diaconi, vita religiosa e laici, ndr) e dal collegio apostolico”. Inoltre, ha espresso la sua preoccupazione per i problemi che vivono oggi i cristiani e tutti gli abitanti della diocesi, nella convinzione che “la Chiesa di Madrid è chiamata a confrontarsi con il messaggio evangelico”, cercando di affrontare tutte queste sfide: “I più poveri e i più vulnerabili ci spingono da Gesù Cristo stesso”.

Infine, esprime la sua gratitudine a tutta la Chiesa di Madrid, a Dio e al Santo Padre, ai vescovi, ai sacerdoti e ai diaconi ea tutti i laici della diocesi.

L’arcidiocesi di Madrid celebrerà un’Eucaristia di ringraziamento per il ministero del card. Carlos Osoro sabato 24 giugno, alle 12 nella cattedrale di Santa María la Real de la Almudena.