Papa al Gemelli: Bruni, “decorso post operatorio regolare”

“Lo staff medico informa che il decorso post operatorio del Santo Padre continua ad essere regolare, osservando le prescrizioni mediche”. Lo ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, a proposito della sesta giornata trascorsa da Bergoglio al Policlinico Gemelli, dove mercoledì scorso è stato operato all’addome. “Papa Francesco continua ad alimentarsi normalmente”, prosegue il portavoce vaticano: “Questa mattina ha ricevuto la Santa Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività lavorative”. Anche ieri Bruni aveva definito “regolare” il decorso post operatorio del Papa, specificando che Francesco aveva effettuato fisioterapia respiratoria e continuato a mobilizzarsi. Dopo aver seguito la Messa in diretta televisiva e aver recitato l’Angelus, il Papa ha pranzato con coloro che le assistono in questi giorni di degenza nell’appartamento privato: medici, assistente sanitario, infermieri, ausiliari e personale del Corpo della Gendarmeria. Anche il pomeriggio di ieri è trascorso bene: il Papa ha potuto fare qualche passo e si è dedicato per alcune ore al lavoro, intervallato al riposo e alla preghiera.