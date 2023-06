Silvio Berlusconi: La Croix, “condottiero della politica italiana”. El Paìs, “ha plasmato la classe media nazionale”

I siti e i social della stampa internazionale stanno rilanciando la notizia della morte di Silvio Berlusconi, già premier italiano. La Croix (quotidiano cattolico francese), lo definisce “il condottiero della politica italiana”. Per France Press era il “magnate dei media che ha diretto l’Italia per nove anni”, “soprannominato l’immortale per la sua longevità in politica”, e “ha profondamente segnato il paesaggio politico del suo Paese”.

Lo spagnolo El Paìs sostiene che Berlusconi è stato “uno degli architetti dell’Italia popolare a cavallo tra gli anni ’90 e questo secolo”, la “figura più influente dell’ultimo quarto di secolo”. Con i suoi media – sostiene la testata – ha plasmato la classe media nazionale.

Per il britannico Guardian “l’eredità di Berlusconi”, definito “populista”, è “una perdita di fiducia nella élite politica italiana”.

Ne danno notizia testate in tutta Europa e nel mondo (ad esempio in Russia Radio Svaboda e Meduza), rilanciando agenzie e siti dei giornali italiani. Sull’agenzia russa Ria Novosti era il “patriarca della politica italiana”.