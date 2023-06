Turismo religioso: nel pomeriggio il card. Zuppi al convegno “La scoperta di Bologna e dell’Emilia-Romagna come meta di un nuovo turismo di fede”

“Turismo religioso e culturale. La scoperta di Bologna e dell’Emilia-Romagna come meta di un nuovo turismo di fede”. Questo il tema che verrà affrontato nel convegno in programma nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 giugno, a Bologna, con l’intervento del cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi. L’evento, ospitato dalle 17.30 nell’aula magna della Fondazione Lercaro, è promosso da Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Ufficio diocesano per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero di Bologna , Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna, Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro, Arte e Fede, Via Mater Dei, ResArt Bologna, Petroniana Viaggi, Cultura Italiæ, ed Emilia-Romagna turismo. Dalle 17 si svolgerà la visita guidata al Museo Lercaro.