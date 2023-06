Diocesi: Udine, al via le attività di oratori e campi estivi. Oltre 60 realtà, coinvolte circa 7mila persone tra bambini e ragazzi, animatori e adulti

Prendono il via in questi giorni, nella diocesi di Udine, le proposte di oratori estivi e i campi in montagna organizzati dalle parrocchie e collaborazioni pastorali. Oltre 60 le realtà promotrici che coinvolgeranno circa 7mila persone tra bambini e ragazzi, animatori e adulti offrendo “un universo di proposte educative, all’insegna del divertimento, pensate per andare incontro ai bisogni delle famiglie e – sottolineano dalla diocesi – offrire a bambini e ragazzi spazi protetti di crescita e relazione”.

Ai “Grest” si affiancheranno i campi estivi in montagna, “che – viene rilevato – consolidano la propria ripresa dopo il quasi totale azzeramento dovuto alla pandemia”. Saranno circa 700 i volontari adulti (o giovani adulti) che, nei soli oratori estivi, supporteranno le attività dei giovanissimi animatori; a questi si aggiungono i quasi 600 adulti che accompagneranno bambini, ragazzi e adolescenti nei campi estivi in montagna. “Una ricchezza enorme, insomma, in un tempo caratterizzato da una difficoltà ormai endemica nel mondo del volontariato”, viene evidenziato.

Il settimanale diocesano “La Vita Cattolica” nell’ultimo numero ha dedicato uno speciale con la riflessione del direttore dell’Ufficio di Pastorale giovanile, don Daniele Morettin, una finestra sulle esperienze formative per animatori coordinate dalla stessa Pastorale giovanile diocesana e alcune esperienze particolari. A partire dal 22 giugno, la rubrica “Glesie e int” del giovedì (in onda alle 6, 13.40 e 19.40) su Radio Spazio sarà dedicata ai Grest con la trasmissione “Parrocchia che vai, Grest che trovi: alla scoperta dei centri estivi friulani”. La trasmissione, dopo la messa in onda, sarà disponibile in podcast sul sito web della radio. Infine, anche per l’estate 2023 l’Ufficio di Pastorale giovanile ha creato una mappatura delle attività estive parrocchiali che viene costantemente aggiornata per fornire tutte le informazioni per aderire alle singole iniziative.