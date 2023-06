Special Olympics: oggi presentazione degli atleti italiani ai Giochi mondiali dal 17 al 25 giugno in Germania e lancio campagna “Adotta un campione”

(foto Special Olympics Italia)

Si svolgerà questa mattina, dalle 10 nel Salone d’onore del Coni a Roma, la presentazione della squadra di atleti dell’Italia che prenderanno parte all’edizione numero 16 dei Giochi mondiali Special Olympics, in programma per la prima volta a Berlino, in Germania, dal 17 al 25 giugno. Interverranno all’evento il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il presidente di Sport e salute, Vito Cozzoli, ed il presidente del Cip, Luca Pancalli. La delegazione azzurra di Special Olympics partirà per la Germania subito dopo la presentazione, per partecipare ai Giochi mondiali che contano 7mila atleti con disabilità intellettive provenienti da tutto il mondo, rappresentanti di 190 delegazioni, pronti a gareggiare nelle 26 discipline sportive. Saranno 20mila i volontari impegnati. La delegazione italiana è composta da 142 persone, di cui 97 atleti, 41 coach e 4 delegati, e sarà impegnata nelle are di atletica, badminton, bocce, bowling, calcio a 5 unificato, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, golf, nuoto, pallacanestro tradizionale e unificata, pallavolo unificata, beach volley unificata, tennis e tennistavolo. In contemporanea con l’evento mondiale, Special Olympics Italia ha lanciato la campagna di raccolta fondi “Adotta un campione”, una donazione libera attraverso la quale riuscire a sostenere i costi di trasferta della delegazione italiana ai Giochi mondiali di Berlino, considerando le spese legate ad ogni singolo atleta ammontano a 2mila euro.