Silvio Berlusconi: Prosperi (Cl), “ha sostenuto opere di bene originate dall’esperienza cristiana”

“Protagonista di una fase molto travagliata della storia italiana e mondiale, Silvio Berlusconi ha avuto l’importante merito, nel suo impegno imprenditoriale, politico e istituzionale per la crescita della nostra società, di favorire l’esprimersi in vari ambiti della tradizione cattolico-popolare”. Lo ha detto il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, appresa la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi: “Ha inoltre più volte dimostrato stima e sostenuto opere di bene originate dall’esperienza cristiana, tra le quali anche realtà promosse da membri di Comunione e Liberazione. Grati per ciò che di buono ha saputo realizzare, preghiamo per lui e siamo vicini ai famigliari, agli amici e a tutti i suoi collaboratori”.