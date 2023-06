Silvio Berlusconi: Washington Post, “magnate dei media, ha dominato e diviso il suo Paese per decenni”

Silvio Berlusconi è stato deputato al Parlamento europeo fino all’ottobre 2022. È stato eurodeputato per due mandati: prima dal luglio 1999 al giugno 2001 (si era dimesso per diventare premier italiano), poi dal luglio 2019 all’ottobre 2022 (dimessosi nuovamente per diventare membro del Senato della Repubblica italiana). È stato l’eurodeputato più anziano del Parlamento europeo.

Il Washington Post lo definisce “magnate dei media, che ha dominato e diviso il suo Paese per decenni con una combinazione di fascino dello showman, scherno sopra le righe e un uso senza limiti del potere finanziario e politico”.

Al Jazeera parla del “cavaliere”, “noto per gli scandali”; e lo definisce “tycoon, quattro volte presidente del Consiglio italiano e maestro di polemiche politiche e personali”.