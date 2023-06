Politica: è morto Silvio Berlusconi

(Foto ANSA/SIR)

È morto stamattina Silvio Berlusconi. Da venerdì era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati per la sua “patologia ematologica”. Tre volte presidente del Consiglio dei ministri, fondatore di Forza Italia, Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni a fine settembre. Impresario edile, fondatore di Fininvest e di Mediaset, presidente del Milan che con lui al comando ha conquistato 29 trofei ufficiali in 31 anni: 8 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Uefa Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa e una Coppa del mondo per club Fifa. Negli ultimi anni, con il sodale Adriano Galliani, aveva rilevato la proprietà del Monza, conquistando la Serie A. Dopo la decadenza da senatore a fine 2013, Berlusconi era stato eletto al Parlamento europeo nel 2019, carica dalla quale si era dimesso per ritornare a Palazzo Madama a seguito delle elezioni dello scorso settembre.

Innumerevoli le vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto.