Diocesi: Agrigento, il “no” del Consiglio pastorale alla privatizzazione del servizio sanitario

“Come Consiglio pastorale diocesano esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutti gli eccellenti operatori sanitari che lavorano in condizioni limite dal punto di vista strutturale ed organizzativo”. Lo riporta una nota diffusa dalla diocesi di Agrigento, in riferimento alla petizione proposta da un cittadino, Alfonso Cartannilica, che “incoraggiamo”. “Siamo consapevoli che questi strumenti non abbiano effetto deliberativo ma abbiamo la speranza che possano sensibilizzare l’opinione pubblica sia i governanti nelle scelte politiche”.

Il prossimo 17 giugno a piazza Cavour alle 9.30 ci sarà una manifestazione voluta dal Cartello sociale di Agrigento per chiedere maggiore attenzione verso la sanità e dire no alla privatizzazione del servizio sanitario.