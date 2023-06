Donazione sangue: Vicenza-Venezia, conclusa con successo l’ultramaratona “Io dono lui Vi-Ve”

(foto Fidas)

Conclusa ieri con successo l’ultramaratona “Io dono lui Vi-Ve”, che ogni anno si svolge da Vicenza a Venezia, passando per Padova, per sensibilizzare le persone sull’importanza della donazione del sangue sottolineando quanto sia cruciale per salvare vite umane. Partita da Vicenza il 10 giugno, l’iniziativa ha visto l’organizzazione di stand informativi in cui sono state spiegate le procedure di donazione del sangue e le implicazioni positive che questo gesto può avere sulla salute di coloro che ne hanno bisogno. Lungo il percorso le federate di Fidas Monticello Conte Otto, Fidas Thiene, Fidas Dueville e Fidas Venezia hanno incoraggiato i corridori, offrendo supporto nelle varie tappe, assieme ai volontari che hanno distribuito materiale informativo, coinvolgendo i presenti con attività interattive.