Silvio Berlusconi: Metsola, “protagonista della politica in Italia e in Europa”. Weber (Ppe), “una forza trainante nella nostra famiglia politica”

(Strasburgo) “Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni”. Così lo definisce in un tweet Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. “Padre, imprenditore, eurodeputato, presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato”.

“Oggi piangiamo la scomparsa di Silvio Berlusconi”, afferma invece Manfred Weber, capogruppo Ppe all’Europarlamento. “È stato il fondatore e leader di Forza Italia, il più longevo presidente del Consiglio italiano nel dopoguerra e una forza trainante nella nostra famiglia politica. Il nostro cordoglio e le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”. “Non dimenticheremo l’energia e la dedizione con cui ha lavorato per la sua amata Italia, per la sua famiglia politica e per i suoi ideali europei”.