Papa al Gemelli: giornata tranquilla, con decorso clinico atteso

“La giornata di Papa Francesco è stata tranquilla, con il decorso clinico atteso”. Lo da sapere la Sala Stampa della Santa Sede, informando che il Santo Padre “nel pomeriggio si è dedicato alle attività lavorative, alla lettura di testi e al riposo. In serata si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato”. La sesta giornata di Bergoglio nell’appartamento a lui riservato, con annessa, cappellina, al Policlinico Gemelli – dove mercoledì scorso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’addome per scongiurare un’occlusione intestinale – ha registrato anche oggi un “regolare decorso post operatorio”, come ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, questa mattina, aggiungendo che Papa Francesco continua ad alimentarsi normalmente.