Corpus Domini: mons. Boccardo (Spoleto), “Gesù eucaristico è forza della nostra vita e luce del nostro cammino”

(Foto diocesi Spoleto-Norcia)

“Facendoci abitare in Gesù e facendo abitare Gesù in noi, l’Eucaristia ci permette di vivere come lui ha vissuto, cioè come figli del Padre, di compiere le scelte da lui compiute, di amare come lui ci ha amato e ci ama, di servire il prossimo come lui lo ha servito, e anche di morire come lui è morto. E ci impegna ad edificare su questa terra una società dove regnino la giustizia, la concordia, la verità dei rapporti umani, la capacità di amarsi, di perdonarsi, di suscitare solidarietà”. Lo ha detto ieri mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, nell’omelia della liturgia eucaristica nel duomo di Spoleto in occasione della solennità del Corpus Domini e nell’825° di dedicazione della cattedrale. Boccardo ha concluso l’omelia consegnando ai fedeli alcune domande: “Lasciamo entrare nella nostra vita la forza dell’Eucaristia? Permettiamo all’Eucaristia che celebriamo di plasmarci come un solo corpo, bandendo da noi ‘ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni genere di malignità’ (Ef 4, 31)? Abbiamo la consapevolezza che il Signore deve essere al principio di ogni nostro agire e di ogni nostro operare? Abbiamo la certezza che Colui che ha dato tutto per noi dà ancora se stesso a noi in questa celebrazione?”.

Dopo la comunione, è partita la processione eucaristica fino alla basilica di S. Gregorio, passando nelle vie dove gli uomini e le donne vivono e lavorano, tra le case dove c’è gioia e sofferenza. “Il Pane vivo disceso dal cielo – ha detto l’arcivescovo – ci sostiene, ci fa camminare e ci invita a seguirlo anche per le vie della città. Spesso, mentre porto tra le mani Gesù eucaristia, penso: in realtà è lui che porta me, che mi sorregge, è lui che mi guida. Gesù eucaristico è la forza della nostra vita, la luce del nostro cammino”. Sotto il portico della cattedrale, in piazza Duomo e dinanzi la basilica di S. Gregorio sono state realizzate delle infiorate per rendere onore a Gesù Eucarestia.