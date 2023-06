Papa Francesco: nomina mons. José Cobo Cano arcivescovo di Madrid

Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Madrid, presentata dal card. Carlos Osoro Sierra, e ha nominato arcivescovo metropolita di Madrid mons. José Cobo Cano, finora ausiliare di Madrid. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Cobo Cano è nato a Sabiote, diocesi di Jaén, il 20 settembre 1965. Dopo aver ottenuto la Licenza in Diritto Civile, ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso l’Universidad Eclesiástica San Dámaso (1992). È stato ordinato sacerdote il 23 aprile 1994 per l’arcidiocesi di Madrid. Ha ricoperto i seguenti incarichi e svolto ulteriori studi: cappellano di Hermandades del Trabajo (1994-2000); vicario parrocchiale di San Leopoldo (1995-2000); studi di Morale Sociale presso la Universidad Pontificia Comillas, Madrid (1996); parroco di San Alfonso María de Ligorio (2000-2015); membro del Consiglio presbiterale (2000-2012) e vicario episcopale della Vicaria II (2015-2018). Nominato vescovo ausiliare di Madrid il 29 dicembre 2017, fu consacrato il 17 febbraio 2018. In seno alla Cee è stato membro della Commissione episcopale per la pastorale sociale (2018-2020) e, dal 2020, è membro della Commissione episcopale per la pastorale sociale e la promozione umana.