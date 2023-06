Consiglio d’Europa: Assemblea parlamentare ancora su aggressione russa e crisi del Corridoio di Lachin

Due “dibattiti urgenti” sono in agenda per la sessione estiva dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce) che si terrà a Strasburgo dal 19 al 23 giugno. Il primo ha come tema le “conseguenze politiche dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e sulla partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024”, si legge in una nota diffusa dall’organismo paneuropeo. Il secondo riguarderà invece le garanzie di “accesso libero e sicuro attraverso il Corridoio Lachin”, la striscia di terra che collega l’Armenia e l’Artsakh, enclave armena nel territorio azero, che l’Azerbaijan blocca illegalmente dal 23 aprile scorso. In agenda anche un dibattito sul tema delle migrazioni, con tre rapporti (l’integrazione di migranti e rifugiati, l’inclusione sociale di migranti, rifugiati e sfollati interni attraverso lo sport, la protezione sanitaria e sociale dei lavoratori privi di documenti o in situazione irregolare). Torna in emiciclo la leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, perché si parlerà di bielorussi in esilio. Saranno discusse anche le priorità e il bilancio del Consiglio d’Europa per il periodo 2024-2027 e il bilancio Apce 2024-2025. Ospiti della sessione saranno la presidente della Slovenia Nataša Pirc Musar e il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó. Come di consueto, interverranno il presidente del Comitato dei ministri Edgars Rinkēvičs e il segretario generale del Consiglio Marija Pejčinović Burić. I lavori si svolgeranno nell’emiciclo del Parlamento europeo, dal momento che quello del Consiglio d’Europa è chiuso per lavori di ammodernamento. Si possono seguire in diretta sul sito web dell’Apce.