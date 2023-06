Diocesi: Bari, domani incontro su “Diventare adulti. I passaggi della vita un approccio multidisciplinare”

Un dialogo con Diana Papa, Rosanna Virgili, Antonella Fornaro, Antonia Chiara Scardicchio a partire dal volume “Diventare adulti. I passaggi della vita un approccio multidisciplinare” di cui sono autrici. È quello in programma per domani, martedì 13 giugno, al Teatro Abeliano di Bari con inizio alle 18. “Se la tappa dell’adulto maturo coincide, all’incirca, con l’arco di tempo che va dai 40 ai 60 anni, non è scontato che – viene spiegato in una nota – in questa fase l’individuo viva con maturità. Non sempre dimostra, infatti, di aver sciolto i nodi adolescenziali che lo portano a vivere spesso di pretese, senza regole e senza controllo. La fatica che ne deriva non gli consente di scoprire dentro di sé il dono della vita, condizione per prendersi cura degli altri attraverso la responsabilità e l’esperienza della paternità e della maternità non solo a livello biologico e psicologico, ma anche spirituale”. Questi i temi al centro dell’incontro – al quale parteciperà anche l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano – che vedrà la presenza delle autrici del testo edito da EDB, donne dai vissuti diversi – una clarissa, una biblista, una psicoterapeuta e una pedagogista – per indagare il fenomeno dell’adultescenza e intravedere, insieme, prospettive per il salto nell’adultità. “La presenza delle autrici – sottolineano dall’arcidiocesi – sarà un’occasione per andare anche al di là del testo, nella carne di questo tempo orfano di figure genitoriali, ad alto tasso di anzianità biologica, ma a basso tasso di adultità esistenziale”.