Devozione: Genova, dal 15 giugno al 2 ottobre al Museo diocesano mostra di ex voto marinari provenienti dalle chiese e santuari della Liguria

Dal 24 giugno al 2 luglio Genova ospiterà l’ultima tappa di “The Ocean Race“. Per l’occasione, la Consulta per i beni culturali della Regione ecclesiastica ligure e la Fondazione San Lorenzo hanno organizzato una esposizione di ex voto marinari provenienti dalle chiese e santuari della Liguria per raccontare uno degli aspetti dello stretto rapporto del popolo ligure con il mare. La mostra sarà visibile al Museo diocesano di Genova e rimarrà aperta dal 15 giugno al 2 ottobre. I visitatori, spiegano gli organizzatori, “potranno ammirare una selezione di ex voto (tra il XVII e il XIX Secolo) provenienti dalle sette diocesi della Regione ecclesiastica ligure: una ricca collezione di tavolette dipinte, modellini, oggetti liturgici, statue e pergamene; una testimonianza diretta del pericolo corso in mare, del suo superamento grazie all’intercessione del Divino e dell’offerta di ringraziamento per aver esaudito la preghiera”. Si tratta di “piccoli oggetti che rappresentano una grande connessione fra l’uomo, piccolo e in pericolo nel grande mare, e Dio che, esaudendo le sue preghiere lo trae in salvo. Una mostra dal forte impatto emotivo e simbolico e al tempo stesso intima e privata: la paura e la salvezza”. Infatti, “dalla valle del Roja alla valle del Magra, nelle chiese e nei santuari è conservato un ricco patrimonio di piccoli dipinti e oggetti che raccontano la vita degli uomini che con diverse imbarcazioni hanno solcato il mare, si sono imbattuti in gravi pericoli, ma sono stati graziati e salvati per intercessione della Vergine e dei Santi protettori ai quali si erano affidati”. Da sottolineare che “gli ex voto non illustrano mai il momento in cui l’azione salvifica si è realizzata, ma l’attimo della crisi, del pericolo, e solo la presenza della didascalia e dell’immagine sacra posta in un angolo del piccolo dipinto fa comprendere che è avvenuto il miracolo”. La mostra è sostenuta da Regione Liguria, Comune di Genova, Conferenza episcopale ligure e Fondazione San Lorenzo. Info: https://www.museodiocesanogenova.it/e-tacquero-le-onde-del-mare-mostra-15-06-02-10-2023/.