Diocesi: Caritas Livorno, oggi “il giro dei fossi” per gli ospiti accolti nelle strutture cittadine del progetto Sai

Nell’ambito del progetto ministeriale Sai (Sistema accoglienza integrazione), il comune di Livorno, titolare del progetto, la Fondazione Caritas Livorno e la diocesi Livorno, con la collaborazione del Palio Marinaro Livorno, organizzano, per gli ospiti accolti nelle strutture cittadine del progetto, la possibilità di vivere l’esperienza di un giro sui fossi della città. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17 nella sede delle Gare Remiere. Poi le partenze saranno alle 18 e alle 19.

I ragazzi e le ragazze saliranno sul battello che li guiderà alla scoperta di Livorno, attraverso “il giro dei fossi”, che stavolta non avrà il tipico connotato turistico, bensì assumerà la dimensione di “strumento di integrazione”, oltre che segno di speranza, spiega la Caritas diocesana.

“Oggi, a circa 400 anni di distanza dalla nascita di Livorno, crediamo che la nostra città possa ancora essere luogo di incontro, di scambio, di accoglienza, di solidarietà, di intercultura, di interreligiosità e che, attraverso semplici iniziative come questa, possa testimoniare come sia possibile vivere insieme e costruire insieme la Livorno del futuro, una nuova città, quella di tutti noi, la nostra!”, conclude la Caritas.