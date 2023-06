Un “protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica”. Lo scrive Papa Francesco nel telegramma di cordoglio per la morte del senatore Silvio Berlusconi, avvenuta questa mattina, inviato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin alla figlia Maria Elvira. Il Pontefice “invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita”.