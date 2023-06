Abusi su minori: Cnr, Sip e Terre des hommes, il 14 giugno presentazione a New York della campagna “Invisibile agli occhi”

Dopo il successo ottenuto in Italia, approda negli Usa la campagna “Invisibile agli occhi” contro l’abuso sui minori. Il 14 giugno alle 10.30, presso l’Istituto italiano di cultura di New York, sarà presentato il progetto avviato nel 2022 dall’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche, sede di Catania; dalla Società italiana di pediatria e della Fondazione Terre des Hommes Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità del problema.

La campagna nazionale veicola un messaggio sociale tramite un spot video e un manifesto associato ad un’immagine realizzata con la tecnica della fotografia lenticolare (un particolare tipo di stampa che permette di mostrare immagini diverse cambiando il punto di osservazione); l’immagine mostra il volto di una ragazza insieme alla frase: “Gli abusi sui minori sono invisibili solo a chi non li vuole vedere”; poi, grazie all’effetto lenticolare, il volto della ragazza cambia di aspetto, mostrando i segni della violenza, insieme alla frase “se vedi qualcosa non girarti dall’altra parte”.

Presso l’Istituto italiano di cultura di New York, co-organizzatore dell’evento, la campagna verrà illustrata alla presenza di autorità istituzionali, accademiche e scientifiche. Lo spot video, nella versione in inglese, verrà trasmesso tramite alcuni maxischermi della città di New York (Times Square) e tramite schermi digitali all’interno di alcune strutture ospedaliere americane.