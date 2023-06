Web: WeCa, in onda la nuova puntata di “In Ascolto” con Gigi De Palo su “Parlare di famiglia sui social media”

Gigi De Palo, già presidente nazionale del Forum delle Associazioni familiari e presidente della Fondazione per la natalità, è il protagonista della quarta puntata di “In Ascolto”, il nuovo podcast dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) che racconta le storie degli evangelizzatori del continente digitale.

L’episodio del podcast, curato e condotto dal giornalista e social media strategist di WeCa Andrea Canton, verterà – a partire dall’esperienza di Gigi De Palo – sulla presenza della famiglia nei social media, sull’importanza del racconto autentico di storie di vita vissuta e su come, in questi mezzi di comunicazione, “mettersi in gioco” sia diametralmente l’opposto del “mettersi in mostra”.

“In Ascolto”, podcast “figlio spirituale” del Messaggio che Papa Francesco ha inviato in occasione della 56ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, nel 2022, dal titolo “Ascoltare con l’orecchio del cuore”, esce con un nuovo episodio ogni due settimane. Prossimo appuntamento, lunedì 26 giugno, in compagnia di Guido Marangoni, ingegnere informatico, docente, scrittore, editorialista del Corriere della Sera e di Famiglia Cristiana. Marangoni è il creatore della pagina Facebook “Buone notizie secondo Anna”, con la quale racconta la sua famiglia dopo l’arrivo di Anna, splendida bambina con sindrome di Down. Tutte le puntate sono a disposizione a questo indirizzo.