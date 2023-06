Ecologia integrale: l’economista Zamagni ospite della giornata inaugurale del Festival a Montefiascone

All’inaugurazione del Festival dell’Ecologia integrale di Montefiascone l’economista di fama internazionale Stefano Zamagni. Il presidente emerito della Pontificia Accademia delle Scienze sociali e tra i “padri” dell’economia civile sarà ospite della prima giornata della manifestazione che si aprirà giovedì 22 giugno nella piazzetta di fronte alla cripta di Santa Lucia Filippini, all’ombra della basilica di Santa Margherita.

Mons. Fabio Fabene, vescovo titolare di Montefiascone, segretario del Dicastero delle cause dei santi e presidente dell’Associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale, organizzatrice del festival, e mons. Orazio Francesco Piazza, vescovo di Viterbo, faranno, alle 17, i saluti introduttivi. Seguiranno, quindi, gli interventi del presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, e del sindaco di Montefiascone, Giulia De Santis. L’economista Zamagni terrà, alle 18, la lectio magistralis dal titolo “Sorella Acqua”, tema centrale della terza edizione della rassegna. La conduzione sarà affidata ad Emma D’Aquino, giornalista della Rai, scrittrice e conduttrice.

Il pomeriggio proseguirà, alle 19, con la compagnia teatrale “Giorgio Zerbini” che metterà in scena “Opera sull’acqua e altre poesie”, libro di poesie dello scrittore Erri De Luca. In serata, alle 21, si terrà il concerto vocale del Coro della cappella papale di Assisi.