Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali da Nord al Centro. Allerta gialla in dieci regioni”

“La formazione di un’area di bassa pressione sui settori più occidentali del nostro Paese determinerà, da questa sera, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche, a partire dalle regioni nord-occidentali con precipitazioni sparse o diffuse anche a carattere temporalesco intenso in estensione, dalla mattinata di domani, ad Emilia-Romagna e regioni centrali peninsulari”. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione civile, che, sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla sera-notte di oggi, lunedì 12 giugno, “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione dalla mattinata di domani, martedì 13 giugno, ad Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 13 giugno, “allerta gialla su gran parte del Piemonte, sull’intero territorio di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e su settori di Lombardia, Marche e Basilicata”.