Diocesi: Melfi, mons. Fanelli ha consegnato le nuove linee pastorali “Nell’Eucaristia nasce e rinasce la Chiesa”

“Nell’Eucaristia nasce e rinasce la Chiesa”. Questo il titolo delle linee pastorali che il vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, mons. Ciro Fanelli, ha presentano al termine dell’assemblea diocesana che, nel fine settimana, ha dato il via ad un nuovo triennio pastorale.

Un documento nel quale – viene spiegato in una nota – “il vescovo, raccogliendo l’ascolto sinodale del biennio trascorso, indica alla diocesi le vie per il cammino ecclesiale dei prossimi tre anni. Le linee pastorali tengono presenti le priorità pastorali e il modo in cui essere Chiesa, alla luce delle molteplici esperienze che lo Spirito Santo suscita ed ha suscitato”. “La nuova tappa del piano pastorale diocesano – prosegue la nota – si pone in stretta continuità con il percorso fatto nello scorso triennio, incentrato sulla riscoperta del sacramento del Battesimo per essere Chiesa in uscita”.

Il triennio pastorale 2023-2026 per la diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa coinciderà anche con la prima visita pastorale di mons. Fanelli, che inizierà il 1° ottobre prossimo. La visita pastorale per il vescovo sarà vissuta come un “pellegrinaggio pastorale” con l’intento di coinvolgere, secondo lo stile sinodale, non solo le comunità parrocchiali e le diverse realtà ecclesiali presenti in diocesi ma anche la vita del territorio del Vulture-Melfese in tutte le sue componenti.

L’Assemblea diocesana, svoltasi venerdì 9 e sabato 10 giugno, si è focalizzata su due tematiche: “Eucaristia: fede, comunione e vita”, con la relazione di don Cesare Mariano, docente di Sacra Scrittura, e “Stile eucaristico del popolo messianico”, con la relazione di don Gianluca Bellusci, docente di Teologia dogmatica.