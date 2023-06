Bambina scomparsa a Firenze: card. Betori, “preghiamo per lei, con la speranza che possa tornare presto dalla sua mamma e dal fratellino”

“Con il passare delle ore siamo sempre più preoccupati per la scomparsa da casa della piccola Kataleya, la affidiamo alla protezione del Signore, preghiamo e rivolgiamo un invito alla preghiera a tutte le comunità, con la speranza che possa tornare presto dalla sua mamma e dal fratellino. La Madonna sostenga e conforti in questo momento di angoscia la mamma della bambina e tutti i suoi cari”. Questo il pensiero dell’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, diffuso nella serata di ieri a seguito della scomparsa della piccola Kataleya dall’ex hotel occupato in via Maragliano, a Firenze. “Un pensiero di gratitudine – ha aggiunto il porporato – va a tutte le forze dell’ordine e a tutti coloro che senza sosta si stanno adoperando nelle ricerche della bimba e ci uniamo all’appello perché chiunque l’abbia vista o abbia notizie le comunichi subito”.