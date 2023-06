Ecumenismo: mons. Olivero (Cei), “per i cristiani il ritrovarsi insieme è sempre una grazia”

“Per i cristiani il ritrovarsi insieme è sempre una grazia”. Lo ha detto oggi mons. Derio Olivero, presidente della Commissione Cei per l’ecumenismo e il dialogo, aprendo i lavori dell’incontro “Sulla stessa barca”, una conversazione spirituale tra Chiese cristiane in Italia. “Grazia vuol dire dono e questa giornata è un regalo – ha proseguito mons. Olivero -. Come Chiesa universale e in Italia siamo in un cammino sinodale e stiamo vivendo un’esperienza di ascolto. L’incontro, in questo senso, si colloca in questa direzione: ascoltare quel che viene da fuori delle nostre Chiese e all’interno di esse”.

Richiamando poi il dipinto di Delacroix “La tempesta sedata”, mons. Olivero ha spiegato che può essere utilizzato per analizzare e declinare la situazione della Chiesa. “Ci sono diversi sentimenti contrastanti – ha dichiarato – come la paura, la rabbia, la certezza, la forza così come la depressione, la nostalgia e il pessimismo. Tuttavia, nella tela è presente, illuminata, Maria Maddalena, a ricordarci che il punto più luminoso è sempre Cristo, che è Colui che ci salverà”. “La barca – ha concluso mons. Olivero dando il via ai lavori che proseguiranno con momenti di riflessione orante – è la nostra Chiesa, la Chiesa di Cristo”.