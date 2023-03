Terra Santa: in uscita il numero di marzo-aprile della rivista Terra Santa. Un dossier dedicato allo Yemen

Un dossier dedicato allo Yemen, il Paese perduto, alla sua storia recente e ai drammi del presente, è il cuore del numero in uscita di Terrasanta che contiene anche un’intervista al Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, che si è recato in Siria, per sostenere l’impegno dei frati minori in aiuto alle popolazioni vittime del devastante terremoto del 6 febbraio 2023. In questo numero, si legge in comunicato stampa della rivista bimestrale, anche un articolo in cui Bruno Callagher, storico numismatico dell’Università di Trieste che ha studiato le monete del sito di Qumran, illustra i motivi per cui la loro analisi scientifica può ribaltare alcune ipotesi consolidate sulla comunità di Esseni che viveva presso le grotte dove furono scoperti i più antichi manoscritti della Bibbia. L’importante presenza russa e russofona in Terra Santa è l’argomento del reportage di Karine Eysse, che racconta storia e realtà di una minoranza oggi sotto i riflettori per l’invasione dell’Ucraina voluta da Mosca. E ancora, nelle rubriche, il boom di richieste del porto d’armi in Israele nel 2022; il viaggio tormentato di Gogol’ a Gerusalemme nella metà dell’Ottocento; le difficoltà economiche del Marocco; una riflessione spirituale su chi sono i “poveri di spirito”, alcune riflessioni su recenti atti di violenze anticristiane.