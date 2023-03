Abusi: padre Hans Zollner lascia la Pontificia Commissione per la Tutela dei minori

Padre Hans Zollner “ha chiesto di essere dispensato dai suoi doveri” di membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. È quanto si legge in uno Statement firmato dal card. Sean Patrick O’Malley, presidente della suddetta Commissione, che spiega come il padre gesuita sia giunto a questa decisione “dopo aver riflettuto sulla sua recente nomina come consultore della Salvaguardia per la diocesi di Roma”. “Alla luce di questa e di altre responsabilità – si legge nella dichiarazione – ha chiesto di essere dispensato del suo ruolo nella Commissione e il Santo Padre ha accettato la richiesta con i più profondi ringraziamenti per i suoi molti anni di servizio”. “Come membro del gruppo fondatore, padre Hans è stato una presenza imprescindibile negli anni in cui abbiamo visto la nostra Commissione crescere e ha trovato il suo cammino come centro della salvaguardia attraverso la Chiesa”, l’omaggio di ’O Malley: “Ha aiutato a diffondere ed implementare molti progetti e programmi che hanno trovato origine nelle decisioni della Commissione, specialmente il Summit mondiale del febbraio 2019. Attraverso le molte attività di formazione che ha fatto per i vescovi e i leader religiosi negli anni, è diventato un ambasciatore della salvaguardia e continuerà ad essere una presenza costante in questo importante lavoro nel suo ruolo di direttore dell’Istituto di Antropologia dell’Università Gregoriana e come consulente per l’Università Gregoriana e consulente della diocesi di Roma per la salvaguardia. Ci auguriamo di continuare la nostra cooperazione con padre Hans nel nostro comune impegno di rendere la Chiesa una casa comune per tutti”.