Custodia del Creato: Movimento Laudato Si’, al via il 19 aprile il nuovo programma per animatori

Sono aperte le iscrizioni al nuovo programma per animatori del Movimento Laudato Si’ il cui slogan è “Innamorati, cura, trasforma” e che in Italia prenderà il via il 19 aprile (iscrizioni fino al 16 attraverso il sito www.laudatosianimatori.org). Il programma, promosso insieme a numerose realtà cattoliche e all’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, si compone di 4 sessioni on line della durata di 1 ora e mezza, un questionario di valutazione al termine di ciascuna delle 4 sessioni, un “capstone project”, cioè un progetto applicativo da realizzare. Si tratta, si legge in un comunicato, di “una risposta alla chiamata della Chiesa a prendersi cura del Creato da parte di tutti i fedeli. Gli animatori Laudato Si’, in tutto il mondo, sono circa 12.000, distribuiti su 149 Paesi nei cinque continenti, in dieci lingue (inglese, spagnolo, portoghese, italiano, francese, polacco, Pelatihan ossia una lingua indonesiana, ungherese, sezioni del corso inglese con gruppi di discussione in vietnamita, tetum). In Italia il programma è stato avviato nel 2019 e la rete italiana conta circa 3.300 animatori. Tra i relatori si registrano Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr, mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, che ormai da sempre accompagna la formazione di tutti gli animatori italiani presentando la Spogliazione di Francesco come modello di conversione all’ecologia integrale, e mons. Armando Cattaneo, incaricato diocesano per la sensibilizzazione alla Laudato si’ che sta coinvolgendo molto attivamente parrocchie, animatori e Circoli Laudato Si’ della diocesi di Milano; Cecilia Seppia, giornalista di Vatican News, coordinatrice del Progetto “Storie per la Laudato Si’” del Dicastero per la Comunicazione. Al termine del programma, con il completamento e la presentazione di un progetto che promuove la Cura del Creato, gli animatori riceveranno un certificato ufficiale. Il programma animatori Laudato Si’, attivo dal 2016, ha ricevuto più di 30.000 iscritti da tutto il mondo di cui più di 12.000 sono stati certificati (hanno cioè completato il corso e superato il progetto finale) e stanno già lavorando nelle loro comunità, associazioni o parrocchie per dare vita alla Laudato Si’.