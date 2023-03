Diocesi: Benevento, domani p. Hernandez protagonista dell’incontro “Dal Vangelo al Beato Angelico”

Domani, giovedì 30 marzo, al Centro “La Pace” di Benevento, alle ore 19, padre Jean-Paul Hernandez, sacerdote, gesuita, teologo ed esperto d’arte, terrà una riflessione sul tema: “L’incontro con il Risorto” dal Vangelo al Beato Angelico. Attualmente padre Hernandez spiega e commenta per Tv2000 nella trasmissione “Sulla Strada”, il Vangelo della domenica, in chiese e basiliche che conservano tesori d’arte. L’appuntamento al Centro “La Pace” di Benevento rientra tra le iniziative che l’arcidiocesi di Benevento ha in programma per i prossimi anni sulla scorta delle indicazioni della lettera pastorale dell’arcivescovo, mons. Felice Accrocca, “Lampada ai nostri passi”, nella quale il presule, ponendo l’accento sull’importanza di ancorare la vita della Chiesa alla Parola di Dio, offre suggerimenti concreti e spunti di approfondimento.