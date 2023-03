Spagna: card. Osoro (Madrid), “chiamati all’amore per essere immagine di Dio”

“Chiamati all’amore per essere immagine di Dio”. È il titolo della lettera settimanale dell’arcivescovo di Madrid, card. Carlos Osoro. “Scopri te stesso! Abbi il coraggio di entrare dentro te stesso!”, è l’invito che il porporato rivolge a ciascuno, con un appello a vedere “chi siete veramente” e, prima di questo, già offre la risposta: “Voi siete l’immagine di Dio”.

Per l’arcivescovo, “ciò che fa l’uomo a immagine di Dio è la sua vocazione all’amore”. Ecco perché il corpo umano ha un carattere teologico, sostiene il porporato. “Dal legame fondamentale tra Dio e l’uomo deriva il legame indissolubile tra spirito e corpo”, aggiunge.

Così il card. Osoro invita a “non cercare di comprendere chi si è in altri modi” e conclude assicurando che “sei grandi e diventi grande per coloro che incontri solo se lasci entrare Dio nella tua vita”.