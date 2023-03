Riviste: “Messaggero di sant’Antonio” per l’estero, l’Ucraina di ieri e oggi sul grande schermo nel numero di aprile

L’Ucraina di ieri e oggi sul grande schermo nel “Messaggero di sant’Antonio” per l’estero di aprile. L’articolo “Il destino dell’Ucraina” di Michela Manente passa in rassegna quanto realizzato dalle registe ucraine, con un’età media compresa fra i 30 e i 35 anni, ospiti della rassegna Wild Roses Registe in Europa focus Ucraina, all’ultima edizione del Trieste Film Festival. Una ricerca, quella delle cineaste, che si è fatta attenta, oltre il documentarismo, realizzando anche corto e lungometraggi di fiction.

Vivian Lamarque, pseudonimo di Vivian Daisy Donata Provera Pellegrinelli Comba, una delle più importanti poetesse italiane contemporanee, cattura, attraverso il suo sguardo, l’intima essenza della vita e della natura. I suoi testi sono una fotografia lirica fatta anche di piccole cose, ricordi, aneddoti, spesso in forma diaristica e che non disdegna l’autoironia. La intervista Michela Manente in “La forza della poesia”.

Gli oriundi argentini ritornano in Italia per ridare linfa a quei paesi che soffrono di più gli effetti dello spopolamento e dell’inverno demografico. I discendenti di coloro che emigrarono all’estero in passato, come Tomás Poggi o la famiglia Zotelo-Cornalò, ora sono chiamati a ripopolare borghi e contrade italiane. Come in Lomellina, in provincia di Pavia, dove alcuni comuni del territorio, insieme all’associazione Cuore argentino di Milano, stanno portando avanti un progetto strutturato di inserimento di italo-argentini, che potrebbe diventare un modello. A raccontarlo Alessandro Bettero in “Il richiamo delle radici”.

Ci porta in Germania Andrea D’Addio con “Da Pontormo a von Guericke”. Dal 2018, infatti, il Liceo scientifico Pontormo di Empoli ha un filo diretto con il Paese teutonico. Sono già otto gli studenti che, ottenuta la maturità, hanno deciso di continuare gli studi nelle università tedesche, tra cui l’ateneo di Magdeburgo-Otto von Guericke. Il merito è di Roberta Salvatori, professoressa di tedesco che in quell’anno si era trasferita al Pontormo, dopo oltre vent’anni di insegnamento in altre città della Toscana.

Kangaroo Island è uno di quei luoghi che si presta a confermare la bellezza di un’Australia fatta di paesaggi da cartolina e natura selvaggia. Sono proprio gli spazi sconfinati a stupire maggiormente le centinaia di visitatori che Paolo Strempel, originario dell’Emilia-Romagna e da otto anni nel Paese dei canguri, ha avuto modo di accompagnare alla scoperta di Karta Pintingga, nome in lingua kaurna dell’isola. Ne scrive Sara Bavato in “Kangaroo Island”.

Gran parte del suo impegno professionale Mariagrazia Biancospino lo riversa nella LInvestment, a Città del Capo, dove vive: una società di consulenza che aiuta gli imprenditori italiani a investire nei Paesi sub-sahariani dell’Africa. La presenta Generoso D’Agnese in “La promoter dell’italianità”.

La città italiana di Trapani e quella spagnola di Cieza hanno dato vita a un gemellaggio per promuovere, a livello internazionale, i plurisecolari riti religiosi in onore della Vergine Maria in occasione della Settimana Santa. Marinellys Tremamunno racconta quest’esperienza in “Uniti dalla Passione”.