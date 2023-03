Papa Francesco: annullati gli impegni per i prossimi giorni

Per i prossimi giorni sono stati annullati i prossimi impegni di Papa Francesco, “perché i controlli possano proseguire per il tempo eventualmente necessario”. È quanto si apprende da fonti vaticane, a proposito della notizia dell’arrivo del Papa al Policlinico Gemelli. Intorno alle 16, infatti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, aveva comunicato ai giornalisti che il Santo Padre si trovava “da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”.