Diocesi: Concordia-Pordenone, morto don Gastone Liut, che nel Vajont sperimentò un nuovo tipo di pastorale organica con l’aiuto del Movimento per un Mondo migliore

È morto don Gastone Liut, per 50 anni parroco di Vajont (Pn) e primo sperimentatore di un nuovo metodo pastorale, poi noto come “nuova immagine di parrocchia”, nella sua comunità di sopravvissuti della disgrazia del Vajont: montanari di Erto e Casso, distrutte dalla tracimazione della diga sopra Longarone, confinati nel 1971 in un chilometro quadrato di pianura ai piedi dei loro monti. Avrebbe compiuto 90 anni nel prossimo mese di giugno.

In quelle condizioni impossibili, con l’aiuto del Movimento per un Mondo migliore, don Gastone sperimentò con tenacia un nuovo tipo di pastorale organica, partecipativa e inclusiva, fondata sulla spiritualità di comunione, dal cui sviluppo nacque il Progetto diocesano di Rinnovamento ed Evangelizzazione. Quel progetto oggi è applicato in tutto il mondo, in particolare in America Latina.

Il Movimento Mondo migliore piange la figura carismatica di don Gastone e esprime vicinanza al vescovo di Concordia-Pordenone e ai familiari del sacerdote.