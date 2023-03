Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime della sparatoria a Nashville

“Sentita vicinanza” e preghiera “per tutti coloro che sono stati colpiti da questo atto di violenza”. Ad esprimerla è il Papa, in un telegramma di cordoglio per le vittime della sparatoria avvenuta lunedì scorso in una scuola a Nashville, inviato tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al vescovo della città, mons. Joseph Mark. Il Papa, inoltre, nel telegramma si unisce “all’intera comunità nel lutto per gli adulti e i bambini che sono morti, raccomandandoli all’abbraccio misericordioso del Signore Gesù Cristo”. Francesco, infine, invoca “la consolazione e la forza dello Spirito Santo sulle famiglie che sono in lutto e prega affinché vengano confermate nella loro fede nel potere del Cristo Risorto di consolare ogni ferita e di far scaturire il bene da un male indicibile”.