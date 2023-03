Università Cattolica: Milano, il 31 marzo il convegno “Chiesa e cattolici tra guerra e pace”

Nel tempo in cui l’Europa affronta un grave conflitto bellico, in Università Cattolica a Milano i centri di ricerca “World History – Civiltà e culture nel mondo contemporaneo” e “Relazioni interculturali”, insieme alle Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere e di Lettere e filosofia dell’Ateneo promuovono per venerdì 31 marzo il convegno “Chiesa e cattolici tra guerra e pace”.

Nella sala Negri da Oleggio in largo Gemelli 1 alle 9.30 e online, molti esperti si confronteranno sul tema con approfondimenti di tipo storico, teologico e pedagogico. Dopo i saluti di Antonella Sciarrone Alibrandi, sottosegretario del Dicastero per la cultura e l’educazione della Santa Sede, dei presidi di Scienze linguistiche Giovanni Gobber, e di Lettere e filosofia Andrea Canova, e di Giorgio Del Zanna del centro di ricerca World History, lo storico contemporaneo dell’Università Cattolica Agostino Giovagnoli introdurrà la prima sessione. Interverranno fra gli altri mons. Pierangelo Sequeri (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II) sulla prossimità evangelica e gli stati di pace, Lucia Ceci (Università Tor Vergata di Roma) su dubbi e cautele dei papi sulle “crociate” del Novecento, Daniele Menozzi (Scuola normale di Pisa) sulla fine della guerra giusta, Alberto Melloni (Università di Modena e Reggio Emilia) a 60 anni dalla Pacem in terris, Massimo De Giuseppe (Università Iulm) su Giorgio La Pira e la pace nell’era atomica.

Dalle 14.30 alla seconda sessione interverranno fra gli altri Guido Formigoni (Iulm) su patriottismo, nazionalismo e pacifismo nel cattolicesimo politico italiano, Renato Moro (Roma Tre) sui movimenti cattolici e la pace in una prospettiva internazionale, Giorgio Vecchio (Università di Parma) su don Primo Mazzolari, l’interventismo, la Resistenza e il pacifismo evangelico, Daniela Saresella (Università degli Studi di Milano) sul pacifismo cattolico e la guerra del Vietnam in Italia e negli Usa.