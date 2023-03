Sanità. Migliore (Fiaso), “provvedimenti contro carenza medici in aree emergenza in linea con nostre richieste”

“Avevamo richiesto una legislazione speciale per superare immediatamente la carenza di medici nelle aree di emergenza attraverso l’impiego di tutte le risorse disponibili. Le disposizioni in materia di salute, all’esame del Consiglio dei ministri, sembra vadano in questa direzione”. Questo, riferisce un comunicato diffuso ieri sera, il primo commento del presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), Giovanni Migliore.

“Apprezziamo – aggiunge il presidente di Fiaso – i provvedimenti che consentono l’immediato incremento dei compensi per i medici di pronto soccorso e la possibilità di assumere con contratto libero-professionale i medici in formazione, così come noi avevamo auspicato. Bene anche le misure finalizzate a limitare il ricorso ai ‘gettonisti’, compresa l’impossibilità per chi interrompe il rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale di tornare successivamente sui propri passi”.

Importante anche “il riconoscimento dell’aggravante specifica in tutti i casi di violenza nei confronti degli operatori sanitari”. “Le aggressioni nei luoghi di cura vanno assolutamente fermate. Eliminare la valutazione sulla gravità per la procedibilità d’ufficio del reato è senza dubbio un deterrente”, conclude Migliore.