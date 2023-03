Carcere: Benevento, venerdì si presenta un protocollo per l’inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Venerdì 31 marzo, a partire dalle ore 10.30, presso la casa circondariale di Benevento, si terrà una conferenza stampa pubblica nella quale interverranno Gianfranco Marcello, direttore della casa circondariale di Benevento, Samuele Ciambriello, garante campano delle persone private della libertà personale, e Angelo Moretti, presidente della rete di economia civile “Sale della Terra”.

I tre relatori firmeranno il protocollo d’intesa, volto all’inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nell’ambito del quale si promuoveranno diversi tipi di azioni, come attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità locale sul reinserimento di persone in esecuzione penale, la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività e la creazione di percorsi di reinserimento lavorativo di persone detenute.

Il percorso in carcere è stato avviato dalla creazione della piattaforma “Libertà partecipate” (la cui responsabile è Adele Caporaso), attiva dal 2012 per i progetti personalizzati di accoglienza e di reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, dimostrando nel tempo come la recidiva del reato risulti molto più bassa per coloro che hanno usufruito di misure alternative alla detenzione.