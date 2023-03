Ue: nasce l’Agenzia europea per la droga. Commissione, “problema che colpisce milioni di persone”

(Bruxelles) “La Commissione accoglie con favore l’accordo politico odierno tra il Parlamento europeo e il Consiglio su un mandato forte che istituisce una nuova Agenzia europea per la droga. La nuova Agenzia si basa sui risultati dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze”, che ha sede a Lisbona. “Le droghe illecite pongono un complesso problema di sicurezza e salute che colpisce milioni di persone nell’Ue e nel mondo”, si legge in un comunicato diffuso qui a Bruxelles. La relazione europea sulla droga 2022 stima che oltre 83 milioni di adulti nell’Ue (ovvero il 29% della popolazione adulta) abbiano fatto uso di droghe illecite almeno una volta nella vita. Nel 2020, nell’Ue si stima che 5.800 decessi per overdose abbiano riguardato droghe illecite, la maggior parte delle quali dovute a combinazioni di oppioidi illeciti, altre droghe illecite, farmaci e alcol (politossicità). “Allo stesso tempo, c’è ancora un’elevata disponibilità di sostanze, in particolare la cocaina, nonché un numero crescente di sostanze diverse, spesso di elevata potenza o purezza. Questi sviluppi richiedono un’azione efficace a livello dell’Ue”. Con questo mandato rafforzato, l’Agenzia europea per la droga “svolgerà un nuovo ruolo”, tra cui: emettere avvisi nel caso in cui sostanze particolarmente pericolose si rendano disponibili sul mercato; sviluppare valutazioni della minaccia sulle droghe illecite che hanno un impatto negativo sulla salute pubblica, sulla sicurezza e sulla protezione; monitorare e affrontare il consumo simultaneo di diversi farmaci; istituire una rete di laboratori forensi e tossicologici, che riunisca i laboratori nazionali, per migliorare lo scambio di informazioni sui nuovi sviluppi e sostenere la formazione di esperti di droghe forensi; sviluppare e promuovere interventi basati su prove, buone pratiche e attività di sensibilizzazione e assistenza agli Stati membri.