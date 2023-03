Diocesi: Cerreto Sannita, stasera a Castelvenere si parla di scelte concrete per la tutela del paesaggio e dell’ambiente

Nell’anno pastorale 2022-2023 la Scuola diocesana di impegno socio-politico di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata De’Goti propone come orizzonte il tema della cura, unica possibilità concreta di offrire una speranza al mondo. Dopo aver riflettuto sul tema della pace, la Scuola desidera confrontarsi con la cura della casa comune, dell’ambiente. “Dopo un primo incontro sulla tutela del suolo e della difesa dell’ambiente nella Costituzione, si desidera riflettere sulle possibili alternative che abbiamo davanti. Dopo aver riflettuto sui principi di fondo, si cerca di evidenziare il discernimento”, spiega una nota. Il tema del secondo incontro, che si svolge stasera, è “Politiche del paesaggio: scelte concrete”. L’appuntamento, alle ore 19.30, è a Castelvenere (Bn), presso la Sala Consiliare del Comune, per parlare di “di scelte concrete per la tutela del paesaggio e dell’ambiente”. “Saremo ospiti del comune di Castelvenere che, proprio sui principi che abbiamo studiato nel primo incontro, ha costruito il suo piano urbanistico, premiato come piano di eccellenza e quindi modello con cui confrontarsi. La politica, illuminata dallo studio profondo, è la via principale per la costruzione del bene comune”, prosegue la nota.

A partire dalle risorse, suolo e acqua, in che modo la pianificazione territoriale può garantire la salvaguardia dell’ambiente e il ripristino dei luoghi già degradati? In che modo la produzione del cibo incide sull’ambiente e quali scelte concrete possono ridurre l’impatto dell’agricoltura sulle risorse? Quale ruolo gioca l’archeologia, preventiva e del paesaggio, nella conoscenza volta a custodire i luoghi? Sono alcune delle domande a cui si cercherà di rispondere durante l’incontro.