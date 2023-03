Papa Francesco: udienza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

(Foto Vatican Media/SIR)

Anche l’udienza generale di oggi, in una piazza San Pietro gremita e baciata dal sole primaverile, è cominciata con il Papa che ha fatto salire a bordo cinque bambini sulla jeep bianca scoperta, maschi e femmine, tutti contraddistinti da un cappellino arancione. I piccoli ospiti si sono goduti il giro tra i vari settori della piazza delimitati dal colonnato del Bernini e poi sono scesi a tragitto compiuto, prima che la papamobile portasse il Santo Padre fino alla sua postazione al centro del sagrato. Molti anche oggi i bambini che i solerti uomini della Gendarmeria vaticana hanno “consegnato” al Papa durante il percorso in piazza, per il consueto abbraccio affettuoso.