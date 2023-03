Green deal: Commissione Ue, avanti il pacchetto legislativo “Fit for 55”. “Verso le emissioni zero dal 2035”

“Tutte le nuove auto e i nuovi furgoni immatricolati in Europa dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2035”. La Commissione europea accoglie con favore l’adozione definitiva, avvenuta ieri, da parte dei Paesi Ue, dei regolamenti rivisti sugli standard di emissione di Co2 per le auto e i furgoni nuovi, sulla condivisione degli sforzi e sull’uso del terreno e i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (Lulucf). Lo comunica in una nota la Commissione Ue. “Questi accordi fondamentali consentiranno all’Ue di avviare la fase di attuazione del pacchetto legislativo “Fit for 55”, presentato dalla Commissione nel luglio 2021 per realizzare il Green Deal europeo”. L’Ue è sulla strada per “ridurre le proprie emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050”. La Commissione si è impegnata a presentare proposte per dare attuazione alla richiesta dei co-legislatori di “consentire l’immatricolazione di auto e furgoni alimentati esclusivamente con carburanti a zero emissioni dopo il 2035”. Il testo finale adottato mantiene la proposta della Commissione di “aumentare l’obiettivo di riduzione delle emissioni per i settori Esr (edifici, agricoltura, rifiuti, piccola industria e trasporti) dal 29% al 40% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005”. Ieri il Consiglio ha anche adottato una decisione che modifica la Riserva di stabilità del mercato (Msr) del sistema di scambio delle quote di emissione dell’Ue. Si rafforza quindi l’Msr, che stabilizza il mercato del carbonio eliminando le quote in eccesso.