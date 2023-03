Formazione: Cnog, Odg e Ucsi Sicilia, domani il seminario “Comunicare il sacro. Il Venerdì Santo a Taormina”

“Comunicare il sacro. Il Venerdì Santo a Taormina”. La seconda edizione del “Comunicare il sacro” approda a Taormina, dopo l’esordio di Catania, con un seminario destinato alla formazione dei giornalisti e aperto al pubblico, che si svolgerà giovedì 30 marzo.

Il corso è promosso dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia e dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e organizzato dall’Ucsi Sicilia.

“Il progetto di formazione avviato nel 2014 dall’ Ucsi Sicilia, Unione cattolica stampa italiana in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia – ha detto il consulente ecclesiastico dell’Ucsi Sicilia, don Paolo Buttiglieri, responsabile del progetto – si propone di offrire strumenti utili ai giornalisti al fine di una comunicazione efficace degli eventi legati al sacro e alle tradizioni di cui si fregia la Sicilia. Incontrare il territorio al fine di scandagliare le antiche radici storiche, antropologiche, sociali e religiose, per comunicare, ovvero mettere in relazione passato e presente, e costruire un futuro alla stregua della ricchezza che afferisce dal passato”.

Il seminario si svolgerà dalle 16 fino alle 19 presso la chiesa di San Giuseppe, a Taormina. Si parlerà del “Venerdì Santo a Taormina”, con la processione dei misteri, unica nel suo genere, caratterizzata da spunti simbolici di natura religiosa e culturale, dal protagonismo delle “donne” della Congregazione del Varò, dalla partecipazione ecumenica delle chiese dell’arcipretura. I saluti di Santino Franchina, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Salvatore Di Salvo, segretario nazionale dell’Ucsi e tesoriere regionale dell’Odg Sicilia, e Domenico Interdonato, presidente dell’Ucsi Sicilia, apriranno il seminario. Interverranno sul tema Antonello Piraneo, direttore de “La Sicilia”, mons. Carmelo Lupo, parroco di San Nicolò di Bari, nell’arcipretura di Taormina, Mario Bolognari, già ordinario di Antropologia culturale presso l’Università di Messina, sindaco di Taormina, Vito Livadia, postulatore delle cause dei Santi, Lucia Lo Giudice, già docente di Filosofia e Storia presso i licei, socia della Congregazione del Varò, e don Paolo Buttiglieri, docente di Comunicazione sociale all’Università Pontificia Salesiana, oltre che consulente ecclesiastico dell’Ucsi Sicilia. Saranno presenti anche Nino Crimi, capo varetta Cristo morto, Mirella Bolognari, docente di Storia dell’arte, Tino Giammona, artista.