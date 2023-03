Terra Santa: Ordine del Santo Sepolcro, Commissione in visita di solidarietà a Gerusalemme e Betlemme

Si è svolta dal 4 all’11 marzo, la visita della Commissione di Terra Santa del Gran Magistero dell’Ordine del Santo Sepolcro in Terra Santa, composta da Bart McGettrick, presidente, Detlef Brümmer, governatore onorario, e Tim Milner, presidente della JIT Powder Coating Company, tutti e tre Cavalieri dell’Ordine del Santo Sepolcro. I tre sono stati guidati da Sami El-Yousef, direttore generale del Patriarcato Latino di Gerusalemme. La Commissione, riferisce il Patriarcato latino di Gerusalemme, si reca regolarmente in Terra Santa per verificare i progressi dei progetti finanziati dal Patriarcato Latino e per sapere quali progetti futuri devono essere considerati prioritari. Durante la visita i Cavalieri hanno avuto modo di incontrare Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, e il personale del Patriarcato responsabile dei vari progetti. “Questi incontri sono fondamentali per consentire all’Ordine di rispondere alle reali esigenze dei cristiani in Terra Santa”, ha dichiarato McGettrick. Per Milner, “tutti i progetti sono più che validi. Lo staff di progetto del Patriarcato latino merita un riconoscimento speciale per l’efficacia del suo lavoro”. Durante il loro soggiorno a Gerusalemme, i Cavalieri hanno avuto modo di conoscere meglio il lavoro del Dipartimento sociale del Patriarcato e di visitare un paio di case nella Città Vecchia che ricevono aiuti e sostegno umanitario. “Questi finanziamenti sono fondamentali per la sopravvivenza delle persone e delle loro famiglie. I progetti del Patriarcato sono pensati con cura e attenzione ai bisogni della comunità cristiana”, ha aggiunto McGettrick. In Terra Santa la Commissione ha incontrato anche il nunzio apostolico, mons. Adolfo Tito Yllana, visitato il convento di Aboud, dove vengono portati avanti due progetti finanziati dal Patriarcato. Poiché le scuole del Patriarcato Latino sono considerate di grande importanza per l’Ordine, i Cavalieri hanno incontrato P. Yacoub Rafidi, direttore delle Scuole del Patriarcato in Palestina, Abeer Hanna, amministratore delegato, e alcuni dei dirigenti scolastici. Hanno potuto constatare di persona i miglioramenti apportati alle scuole e conoscere le aree che necessitano di maggiore attenzione e di finanziamenti per progetti futuri. La Commissione ha ribadito la propria intenzione di provvedere al miglioramento delle aule e del materiale didattico”. I tre hanno, infine, visitato Betlemme e Beit Jala, dove hanno incontrato il vice rettore dell’Università di Betlemme, p. Peter Bray, dei Fratelli delle Scuole Cristiane, e il Seminario del Patriarcato Latino.