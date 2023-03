Dottrina sociale della Chiesa: WeCa, da oggi on line il tutorial “Sussidiarietà (e sinodalità)”

“Sussidiarietà (e sinodalità)” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 29 marzo, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici, realizzato in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

Il tutorial è condotto da Flaminia Vola, coordinatrice regionale per l’Europa della Sezione Ascolto e Dialogo del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Al centro del tutorial uno dei principi che sta alla base della Dottrina sociale della Chiesa, la sussidiarietà, secondo la quale “le questioni umane dovrebbero essere gestite dal livello di autorità più basso e meno centralizzato possibile. In altre parole, le sfide dovrebbero essere affrontate al livello più vicino alla comunità interessata”. La sinodalità non è che uno degli esempi più macroscopici della sussidiarietà applicata, così come anche l’apertura, dopo la costituzione “Praedicate Evangelium”, della Sezione Ascolto e Dialogo nel Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, per l’appunto “un ponte con le Chiese locali e i vari attori della Chiesa che promuovono lo sviluppo umano integrale”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.