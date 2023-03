Ucraina: Casoria, venerdì una Via Matris a sostegno di tutte le mamme nella chiesa madre delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato

Si terrà venerdì 31 marzo, alle 18, nella chiesa madre delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato, fondate da Santa Maria Cristina Brando, a Casoria (Na), una speciale Via Matris a sostegno spirituale di tutte le madri del mondo e in particolare per quelle della martoriata nazione ucraina, che da oltre un anno sta subendo un attacco militare da parte della Russia. Guerra che ha causato migliaia di morti e milioni di profughi allontanando i figli dalle madre e le madri dai figli. A guidare la preghiera, su un testo composto dallo stesso celebrante, sarà padre Antonio Rungi, dei passionisti del santuario della Madonna della Civita in Itri (Lt) e delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta. La Via Matris ripercorre le sette tappe spirituali compiute da Gesù, Giuseppe e Maria dalla nascita di Cristo, fino alla morte in croce e la sepoltura del Signore. Si tratta dei sette dolori o spade che trafiggono il cuore della Beata Vergine Maria e che vengono ricordati nell’ultimo venerdì di Quaresima, prima del Venerdì Santo.

La pratica si riprende dopo alcuni anni di sospensione a causa della pandemia. Attese a Casoria le Suore delle varie comunità della zona di Napoli, Caserta e Benevento e il consiglio generale delle Suore fondate da Santa Brando e guidate oggi da madre Carla Di Meo.

Alla celebrazione parteciperanno i fedeli e devoti di Casoria e gli studenti dell’Istituto Brando. I fedeli saranno invitati a meditare sui testi del Vangelo, sul catechismo della Chiesa cattolica e sul magistero di Papa Francesco. Il sussidio predisposto dallo stesso padre Rungi, che nel corso della celebrazione terrà brevi meditazioni sulle singole tappe della Via Matris, ha “come finalità di riflettere anche sui drammi dell’umanità che riguardano direttamente le madri di tutta la terra e specialmente quelle della nazione Ucraina”.

Una specifica meditazione sarà dedicata proprio a questo tema nella quarta stazione della Via Matris, quando Gesù incontra Maria sulla via del Calvario e si rivolge alle donne di Gerusalemme con queste parole: “Non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli… Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?”.