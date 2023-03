Diocesi: Trento, stasera la testimonianza di Gemma Calabresi e la presentazione del suo libro “La crepa e la luce. Sulla strada del perdono. La mia storia”

C’è attesa per l’arrivo oggi a Trento di Gemma Calabresi Milite, vedova del commissario Calabresi, su invito del Centro culturale “Il Mosaico” e della diocesi di Trento. Gemma Calabresi incontrerà al mattino gli studenti del Collegio arcivescovile e terrà un incontro pubblico nel teatro alle ore 20.45. A Trento presenterà il suo libro dal titolo “La crepa e la luce. Sulla strada del perdono. La mia storia”.

Cinquant’anni fa a Milano suo marito, il commissario Luigi Calabresi, veniva ucciso sotto casa. Da allora per la moglie e madre Gemma Calabresi è iniziato un percorso difficile ora raccontato nel libro intitolato come la serata trentina: “La crepa e la luce. Sulla strada del perdono. La mia storia”. “Una strada tortuosa che, partendo dall’umano desiderio di vendetta di una ragazza di 25 anni con due bambini piccoli e un terzo in arrivo, l’ha condotta, non senza fatica, al crescere i suoi figli lontani da ogni tentazione di rancore e rabbia e all’abbracciare, nel tempo e con sempre più determinazione, l’idea del perdono. Una testimonianza di pace a cui non mancare”, così la diocesi invita a partecipare all’appuntamento di stasera.