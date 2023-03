Diocesi: Albenga-Imperia, l’olio di Capaci per la messa crismale consegnato dal questore al vescovo Borghetti

Nel pomeriggio di ieri, martedì 28 marzo, il vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, ha ricevuto in episcopio il questore di Savona, Alessandra Simone, con il dirigente del Commissariato di Polizia di Alassio, Andrea Frumento, che ha consegnato alla diocesi un’ampolla contenente l’olio prodotto con gli ulivi piantati nel cratere di Capaci, dove avvenne la strage di mafia che 31 anni vide la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e della sua scorta. Il gesto simbolico – viene ricordato dalla diocesi in una nota – è pensato e voluto dalla Polizia di Stato e all’Associazione Quarto Savona 15 (sigla radio della macchina di servizio su cui viaggiava il giudice Falcone). In questi giorni i questori stanno consegnando le ampolle ai vescovi d’Italia, dopo che già lo scorso anno l’olio venne consegnato a tutti i vescovi della Sicilia.

L’olio donato sarà utilizzato nella messa crismale che mons. Borghetti celebrerà nella cattedrale ad Albenga nella mattinata del Giovedì Santo.